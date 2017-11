Elemento deu entrada no PA com ferimento de faca

Compartilhar no Facebook

Na manhã desta quinta-feira (23/11), por volta das 09h15min a Policia Militar de Rio Negro, foi acionada para comparecer ao Pronto Atendimento do Hospital Bom Jesus, onde um elemento deu entrada com ferimento de arma branca (faca).

No local em contato com a vitima o mesmo relatou que o autor, seria o amásio de sua sobrinha. Em patrulhamento os policiais localizaram o autor do golpe de faca o qual relatou, que realmente houve uma briga, mas que não havia esfaqueado ninguém.

A Policia Militar entrou em contato com o investigador da Policia Civil de Rio Negro, o qual orientou a confeccionar o presente boletim de ocorrência. A equipe da PM identificou o suposto autor da facada e o liberamos na presença da sua amásia.

A vitima foi orientada a procurar a Delegacia da Policia Civil posteriormente, tendo em vista ter ficado em observação no PA.