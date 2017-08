Elemento deu entrada no Pronto Atendimento vitima de disparo de arma de fogo

A Policia Militar de Rio Negro na noite da última quinta-feira, por volta da 20h45min, foi acionada para comparecer na Avenida Afonso Petschow no bairro Volta Grande, onde um funcionário do Pronto Atendimento, relatou que um elemento deu entrada, vitima de disparo de arma de fogo.

No local em contato com a vitima a mesma relatou que estava passando, pela frente da residência do autor e o mesmo efetuou alguns disparos com uma espingarda, que o atingiu na região dos testículos.

Também outro elemento foi atingido de raspão nas costas. A equipe da PM realizou rondas no local da ocorrência, mas o autor dos disparos não foi localizado.

Segundo o ferido o fato ocorreu devido uma desavença com o autor dos disparos, onde o mesmo continuou no PA, aguardando por exames.