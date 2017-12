Elemento levou uma pedrada na Vila Ferroviária

Compartilhar no Facebook

No inicio da tarde desta quarta-feira (29/11), por volta das 12h30min a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Governador Jorge Lacerda, Vila Ferroviária, onde um homem de 45 anos de idade relatou que foi agredido com uma “pedrada” desferida por elemento que se evadiu do local antes da chegada dos policiais.