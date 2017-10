Elemento que já havia sofrido atentado em 2016 é morto com quatro tiros no bairro Alto

A Policia Militar de Rio Negro atendeu na noite da última quarta-feira, por volta das 23h45min um homicídio no bairro Alto, sendo identificado como Mauricio da Silva vulgo “Risco” de 32 anos de idade

A vitima recebeu quatro tiros de arma de fogo a queima roupa de calibre 380, na Rua Alfredo Ricardo Koster e caiu já sem vida. Com a chegada do Corpo de Bombeiros, foi constatado que já estava sem os sinais vitais.

O vulgo “Risco” já possuía uma ficha criminal contra ele, por roubo e uso de arma de brinquedo e era usuário de drogas e ainda já haviam atentado contra sua vida no mês de fevereiro de 2016. Na época recebeu disparos que atingiram suas costas, mas acabou se livrando deste atentado, contra sua vida e agora não teve a mesma sorte.

A vitima foi encontrado com 04 perfurações causadas por arma de fogo, sendo duas no tórax, 01 no abdômen e outra na perna esquerda. No local foram encontrados cartuchos de arma de fogo deflagrados calibre 380. A PM já tem pista do principal suspeito.