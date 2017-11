Elementos armados assaltam estabelecimento comercial em Mafra

Por volta das 13h40min desta segunda-feira (06/11), a Policia Militar de Mafra, foi acionada para atender um assalto a mão armada a um estabelecimento comercial na Rua Treze de Maio na Vila Industrial.

No local com contato com o denunciante o mesmo relatou aos policiais, que dois elementos armados com revólver, chegaram ao estabelecimento comercial de deram voz de assalto.

Eles roubaram certa quantia em dinheiro do caixa e se evadiram numa motocicleta amarela. Foram realizadas rondas, mas os suspeitos não foram encontrados.