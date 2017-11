Elementos armados com faca assaltam panificadora em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

A Polícia Militar de Rio Negro foi acionada para atender um assalto a mão armada, na Avenida Francisco Xavier da Silva, no centro da cidade na Panificadora Kunchenhaus.

No local em contato a solicitante a mesma relatou, chegaram dois elementos de posse de faca e anunciaram o assalto. Um deles vestia camiseta manga curta na cor azul, bermuda jeans, óculos escuros e boné. O outro elemento vestia camiseta manga longa de capuz na cor cinza e escondia o rosto com a gola da blusa e usava boné por baixo do capuz.

Eles roubaram uma quantia de aproximadamente 200 reais e se evadiram sentido ignorado, onde a PM realizou buscas, mas nenhum suspeito foi encontrado.