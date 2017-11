Elementos foram flagrados ingerindo bebidas alcoólicas com menores de idade

Na madrugada desta quinta-feira (23/11), por volta das 01h25min a Policia Militar de Mafra, fazia rondas na Rua Industrial Antonio Licknerski, Bairro Restinga, quando abordou um veículo GM/Prisma.

O veículo GM/Prisma estava estacionado, com quatro ocupantes, sendo: um jovem de 18 e outro de 19 anos de idade, juntamente com um adolescente de 16 anos e outra feminina menor de idade com13 anos.

Estes quatro ocupantes do veículo GM/Prisma, sendo dois maiores de idade e dois menores, estavam ingerindo bebidas alcoólicas (cerveja).

Todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis, sendo os dois homens autuados por fornecer a adolescentes produtos que podem causar dependência física. Foram ainda adotadas as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) com relação ao veículo GM/Prisma.