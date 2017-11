Embriagado agrediu esposa e foi detido em flagrante

Compartilhar no Facebook

No inicio da madrugada desta terça-feira (21/11), por volta das 00h30min a Policia Militar de Rio Negro, foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Basílio Celestino de Oliveira no centro da cidade.

No local em contato com a mulher, a mesma relatou que foi ameaçada pelo marido, que lhe agrediu com um chute nas costas, porem sem lesão aparente.

O marido recebeu voz de detenção dos policiais, o qual apresentava sinais de embriagues e foi encaminhado até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis.