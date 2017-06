Entra em luta corporal com assaltante que dispara três tiros

Compartilhar no Facebook

Na madrugada da última quarta-feira (31/05), por volta das 01h30min a Policia Militar de Mafra, foi acionada para atender uma ocorrência de assalto a mão armada, num referido bar na Vila Buenos Aires.

No local em contato com o proprietário, o mesmo relatou aos policiais, que um elemento com capuz adentrou ao seu estabelecimento comercial, após arrombar uma janela.

O proprietário entrou em luta corporal, tentando imobilizar o ladrão, onde o mesmo estava portando uma arma de fogo, sendo que ocorreram três disparos. Felizmente a vitima não se feriu e o autor da tentativa de roubo, se evadiu sem levar nada, tomando rumo ignorado.

Foram realizadas rondas, porém nenhum suspeito foi localizado, sendo que possivelmente o mesmo elemento havia tentado arrombar uma panificadora próxima do seu bar, porém não efetuou nenhum furto devido o alarme ter disparado.