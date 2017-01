Estabelecimentos comerciais na Vila Nova foram arrombados

Compartilhar no Facebook

A Polícia Militar de Mafra atendeu nessa semana, 03 arrombamentos em estabelecimentos comerciais, onde todos os fatos aconteceram, na madrugada da terça-feira (17/01), entre o horário de 03h30min ás 04h30min, todos no bairro Vila Nova.

A primeira ocorrência foi atendida, por volta das 03:30h, na Rua Gustavo Friedrich, em uma loja de materiais de construção. Os autores utilizaram uma alavanca para arrombar a porta e uma grade interna, furtando a quantia aproximada à R$ 100,00 em espécie. O sistema de alarme do estabelecimento evitou maior prejuízo ao proprietário.

A segunda ocorrência foi por volta das 04 horas, na Rua Laís Ziemmerman, onde uma distribuidora de bebidas, teve sua porta de acesso principal arrombada. O proprietário ouviu barulhos e evitou o furto, sendo que o autor fugiu sentido bairro Imbuial. O estabelecimento comercial possui sistema de vídeo monitoramento, e com base nas imagens colhidas o suspeito poderá ser identificado.

A última ocorrência aconteceu ás 04h30min, na Rua Germano Neudorf, onde uma mercearia foi arrombada e do seu interior furtadas carteiras de cigarro e moedas que estavam no caixa. Também o sistema de alarme inibiu a ação do marginal.

A polícia militar destaca a iniciativa dos comerciantes em adotarem sistemas de alarme, que em dois dos casos auxiliaram na segurança. A Policia Militar solicita-se que moradores e comerciantes, que possuam imagens de suspeitos rondando as imediações que compareçam ao quartel e entreguem o material, ao serviço de inteligência, que esta posteriormente averiguara estes fatos. Serão intensificadas as rondas nos bairros e conta-se com o apoio da população.