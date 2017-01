Estuprador foi preso em Mafra pela Polícia Civil de Guaramirim

O √ļltimo dia 10 foi bastante movimentado para os agentes de Pol√≠cia Civil de Guaramirim. Isso por que, os integrantes do SIC (Setor de Investiga√ß√£o Criminal) em parceria com a DIC (Divis√£o de Investiga√ß√Ķes criminais) da Pol√≠cia Civil de SC, e com apoio da Ag√™ncia de Intelig√™ncia da PM de Guaramirim, foram at√© a cidade de Mafra, no planalto norte, em busca de Ademir Pires. Ademir estava foragido da comarca de Guaramirim desde o m√™s de dezembro de 2015, quando foi expedido contra ele um mandado de pris√£o por crime de estupro de vulner√°vel.

O homem j√° tinha sido preso em 2002 por estuprar um filho, sendo que em 2015 novamente foi acusado de estuprar outro filho biol√≥gico. Atrav√©s do trabalho de investiga√ß√£o e de den√ļncias, os policiais chegaram at√© o paradeiro do mesmo.

Com apoio dos policiais de Mafra, os agentes foram até Papanduva e de lá para Mafra, onde o homem estava escondido em um matagal, com uma roupa camuflada e armado com uma espingarda calibre 36. Ao perceber a presença policial ele gritou pensando que se tratava de estranhos, ordenando que eles saíssem de sua propriedade.

Os policiais fingiram ser turistas e disseram que estavam perdidos, abordando o homem assim que ele se distraiu. Ao ser comunicado da prisão, ele largou a arma e se entregou, sendo preso pelos policiais e na sequencia encaminhado para a Delegacia da Policia Civil de Mafra, onde foram tomadas as providências legais.