Ex-repórter policial recebe vários golpes de faca em assalto

Compartilhar no Facebook

A residência de Cyro Goya ex-repórter policial, onde hoje administra uma página de notícias na internet e que trabalhou anos no Colégio Estadual Barão de Antonina e Prefeitura Municipal de Rio Negro, foi alvo de assalto na noite da última terça-feira.

Conforme informação, recebeu vários golpes de faca e devido à gravidade dos ferimentos precisou ser internado na UTI do Hospital São Vicente de Paulo. Até o fechamento desta edição o mesmo continuava internado na UTI e seu quadro clínico ainda é considerado grave.

O assalto aconteceu por volta das 21h30min, na Rua Vereador Hercílio Ribas no bairro Restinga, onde na fuga os criminosos levaram um veículo VW/Golf, uma motocicleta Honda NXR 150, uma motoneta Honda BIZ 125 e alguns aparelhos eletrônicos.

A Policia Militar foi acionada e durante as buscas os policiais militares recuperaram a motocicleta Honda/NXR, abandonada a poucas quadras do local do crime e o veículo VW/Golf abandonado na Localidade de Barracas. Foi acionado a Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias (IGP) de Mafra, que assumiram a ocorrência.