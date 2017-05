Família rionegrense passa por maus momentos nas mãos de assaltantes

Uma família rionegrense moradores na Rua Theodoro Henning, na manhã da última sexta-feira, passaram por maus momentos nas mãos de assaltantes, onde um deles identificou-se como policial e as ameaçou de morte e fugiram num veículo VW/Gol, levando uma TV LG 47.

Logo após a Policia Militar de Rio Negro, foi acionado pelo proprietário por volta das 08h20min e uma equipe se deslocou até ao local do ocorrido, onde a porta da frente foi arrombada e tinha marcas de uso de ferramentas (chave de fenda).

Na residência em contato com a vitima esposa do solicitante a mesma relatou, que estava em casa com sua filha dormindo, quando escutou batidas na porta da frente e quando foi averiguar, deparou com um homem, já na porta do quarto.

O elemento era magro, alto, loiro, barba rala, estava bem vestido e fazia menção que estava armado, levando a mão na cintura e relatou que era policial, estava ali porque a residência havia sido arrombada.

Ele ordenou que ficassem no quarto e comentou para não tentar avisar ninguém, pois já havia matado duas pessoas e não se importava em matar mais alguém. A vitima ouviu que outra pessoa andava pela residência, mas não conseguiu identificá-la.

A filha comentou que de seu quarto percebeu que em frente à residência, havia um veículo VW/Gol prata, modelo bola de 04 portas, mas não conseguiu identificar a placa, com dois elementos, sendo um negro, cabelo curto encaracolado (tipo pixaim).

Outra residência teve marcas de tentativa de arrombamentos, também na manhã desta sexta-feira por volta das 08 horas. E pelas características dos autores, eram dois homens, sendo um loiro, alto, magro, barba rala, cabelo curto e liso, que trajava calça jeans e jaqueta cinza de nylon e outro de pele clara e cabelo curto escuro, são os mesmos que assaltaram esta residência na Rua Theodoro Henning no Campo do Gado.

O proprietário comunicou a PM e foi constatado que havia marcas de tentativa de arrombamentos na porta da garagem, possivelmente por uma chave de fenda. Segundo informações eles fugiram num veículo VW/Gol, prata, modelo bola, quatro portas.