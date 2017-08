Compartilhar no Facebook

A Policia Militar de Mafra atendeu por volta das 18h50min da última sexta-feira, uma ocorrência de violência doméstica na Rua Florianópolis na Vila Ferroviária.

No local foi constatado que uma mulher de 64 anos de idade acabou sendo agredida pelo seu próprio filho de 41 anos de idade.

O filho agressor foi preso em flagrante por lesão corporal, com as disposições constantes na Lei Maria da Penha e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis.