Filho defende a mãe dando um golpe no pai com uma barra de metal

Na madrugada da última quarta-feira, por volta das 01 hora a Policia Militar de Rio Negro, atendeu uma ocorrência de violência domestica “Lei Maria da Penha”, acontecido na residência a Rua Emilio Von Linsingen no bairro Estação Nova.

No local a mulher relatou aos policiais, que seu convivente, estava embriagado e a agrediu-a, sendo que deu um empurrão a qual veio a cair no chão e acabou machucando sua mão e seu pulso e ainda o agressor, desferiu um soco no nariz.

Seu filho de 23 anos, vendo a cena de agressões, contra sua mãe, onde saiu em defesa dela, desferindo um golpe com uma barra de metal, vindo a causar um corte na cabeça do agressor.

A mulher foi encaminhada pelo Siate ao Pronto Atendimento, onde ficou em observação e após liberada foi orientada a comparecer a Delegacia da Policia Civil para registrar a ocorrência.

O agressor foi conduzido com o uso de algemas, devido ter esboçado certa resistência e foi conduzido ao Pronto Atendimento, sendo medicado e após recebeu voz de detenção, garantindo seus direitos constitucionais e foi conduzido a Delegacia da Policia Civil para as providencias cabíveis.