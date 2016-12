Filho tenta salvar a mãe e acaba sendo morto por assaltantes

Compartilhar no Facebook

Uma família de agricultores, pessoas humildes e trabalhadoras, foi alvo do banditismo na noite da última segunda-feira na localidade de Laranjal, interior do município de Rio Negro, onde o filho ao tentar salvar a mãe, acabou sendo alvejado e ficou caído sobre a cama num dos quartos e morreu no local.

Seis homens armados invadiram o sítio da família Lachovicz e ameaçaram a todos em busca de dinheiro, utilizando-se da violência, numa cena de selvageria. Silvestre, um dos irmãos foi amarrado e agredido ainda na lavoura, onde estava trabalhando. Suas duas irmãs também foram agredidas covardemente.

Um dos assaltantes foi reconhecido pelas vítimas, sendo de estatura baixa, magro, moreno e com caroços nos braços. Moacir Castilho Lachovicz, um dos filhos de Verônica Lachovicz, ao tentar salvar a mãe, foi alvejado por disparos de arma de fogo e caiu morto sobre a cama.

A mãe, Verônica Lachovicz de 69 anos de idade, levou um tiro de raspão na cabeça, mas com a chegada do Corpo de Bombeiros de Rio Negro, estava consciente e orientada e apontou para o quarto onde o filho estava morto.

A Polícia Militar de Rio Negro esteve no local e segundo um dos policiais, a família é muito humilde e não é alfabetizada. “Tiveram que pegar as digitais deles para concluir a documentação. Escolheram uma casa humilde, um pecado e judiação”, comentou desolado o policial.

Os assaltantes foram vistos pelos vizinhos fugindo todos a pé entre o matagal. A idosa foi encaminhada ao Hospital Bom Jesus de Rio Negro e o corpo do filho foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba.