Foi agredida com socos pelo irmão no bairro Restinga

A Polícia Militar de Mafra por volta das 14h20min da última quarta-feira deslocou até a Rua Benemérita Paulo Tavares no bairro Restinga, para dar atendimento ao uma ocorrência de violência doméstica.

No local em contato com uma mulher de 37 anos de idade, a mesma relatou, que foi agredida fisicamente com socos pelo seu irmão e se evadiu do local, antes da chegada da policia.

Foram realizadas rondas, porém o agressor não foi localizado, sendo orientada a vítima, expedido Auto de Exame de Corpo de Delito.