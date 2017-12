Foragidos entram em luta corporal com policial e são detidos

Compartilhar no Facebook

Mais dois foragidos dos 21 que fugiram da Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, voltaram para trás das grades, onde um total de 15 já foi recapturado, devido o ótimo trabalho da Policia Militar e Policia Civil.

Na última sexta-feira os foragidos Filas Emanuel Nipiak e Junior Rodrigues de Lima, tentaram assaltar uma família na localidade do Lageado dos Cordeiros, fazendo refém a esposa do proprietário.

Estes dois fugitivos acompanhados de mais um elemento, não foi identificado, fizeram de refém a esposa, fazendo menção de estarem armados. Um dos elementos se utilizou de uma pedra pontiaguda, para fazer refém à esposa do proprietário.

Com a pedra na altura da garganta da vitima, a todo o momento exigiam a chave do veículo GM/Onix, placas QHS-2274, do filho da vitima que é policial militar em Santa Catarina.

Os elementos não contavam que o policial se encontrava na residência dos seus pais e se identificou, dando voz de prisão. Os três elementos reagiram e entraram em luta corporal com o policial.

O pai do policial ajudou a imobilizar os elementos, sendo que o terceiro conseguiu fugir e se evadiu para o matagal, antes porem estava tentando entrar no veículo, mas ao ver que o policial estava de posse de arma, empreendeu fuga.

Após os dois elementos imobilizados o policial tomou conhecimento, que ambos eram foragidos da Delegacia da Policia Civil de Rio Negro. A mãe do policial ficou em estado de choque e muito abalada e ficou em repouso na residência.



