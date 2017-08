Compartilhar no Facebook

Os larápios de plantão em plena luz do dia furtaram uma bateria de um ônibus, que estava estacionado na frente da residência, do proprietário na Rua Francisco Vaneski no bairro Vila Nova.

A Policia Militar de Mafra atendeu esta ocorrência, por volta das 12h40min da última quarta-feira (26/07).