Furtaram veículo Parati na Vila Nova

Compartilhar no Facebook

Na noite da última quarta-feira, por volta das 18h45min a Policia Militar de Mafra foi acionada, para atender uma ocorrência de furto de veículo, na Rua Gustavo Friedrich no bairro Vila Nova.

No local com contato com uma mulher de 61 anos de idade, a mesma relatou, que estacionou seu veículo VW/Parati de cor branca, ano 2012, placas AVF-3874 de Mafra e ao retornar não mais o encontrou.

A equipe da PM realizou rondas, porem o veículo não foi localizado, sendo a vitima orientada quanto aos procedimentos cabíveis.