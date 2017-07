Compartilhar no Facebook

No sábado, 15, por volta das 22h, a Polícia Militar de Mafra deslocou-se até a Rodovia BR-116 no bairro Campo da Lança, onde o proprietário de um caminhão, que estava estacionado numa empresa, relatou que teve a bateria do mesmo furtado.

No domingo, 16, por volta das 9h40, a Polícia Militar de Mafra deslocou-se até a Rua Pioneiro João Matheus Leich no bairro Vila Nova, onde o proprietário de um caminhão que estava estacionado em frente a residência, relatou que teve a bateria do mesmo furtada.