Grave acidente em Rio Negro na noite de sábado

Uma imprudência no trânsito resultou em acidente, onde devido à gravidade mobilizou equipes de resgate do Corpo de Bombeiros de Rio Negro.

Este acidente aconteceu na noite do último sábado, por volta das 21 horas, na Rua XV de Novembro, aonde o veículo GM/Omega, placas da Fazenda Rio Grande/PR, veio a colidir na traseira de um VW/Jetta, placas de São Paulo.

Segundo informações o veículo Omega subia em alta velocidade, quando se aproximou da esquina da Rua Joaquim Saboia, próxima a Sanepar, deparou com o Jetta, dando marcha ré. O motorista do GM/Omega, tentando desviar, ao utilizar o freio veio a rodar na pista, colidindo lateralmente no VW/Jetta.

No veículo Omega estava três jovens (16, 18 e 19 anos), sendo que o motorista de 18 anos, não possuía CNH e o automóvel era emprestado.

O menor de 16 anos de idade que estava no veículo Omega, foi encaminhado ao Pronto Atendimento do Hospital Bom Jesus de Rio Negro, com ferimentos na face, precisou de atendimento médico com urgência, recebendo 18 pontos. Já o motorista do Jetta, Danilo Yuji Nishimura, saiu ileso do acidente.