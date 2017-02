Grave acidente entre dois caminhões na BR-116 em Itaiópolis resulta numa morte

Por volta das 05 horas da madrugada do último sábado (11/02), uma colisão frontal, na BR-116 no km 27,3 no município de Itaiópolis, entre um caminhão tanque, carregado com resina de MDF e uma parte desatrelada de outro caminhão bitrem, que se soltou e invadiu a pista contrária, resultou na morte do motorista (caminhão tanque) de 37 anos de idade.

Um dos caminhões envolvidos estava carregado de batatas e antes da colisão acabou soltando a parte da frente (cavalo) e a carga derramou na pista. Conforme a concessionária que administra a rodovia, a pista ficou interditada até ás 07h40min. A pista começou a ser liberada em um sistema pare e siga que se estendeu até às 11h, quando trânsito foi normalizado.

Ainda conforme a concessionária, uma parte da carga de batatas do caminhão bitrem se derramou sobre a pista. O caminhão tanque estava carregado com resina de MDF, segundo a concessionária.