Grave acidente fez uma vitima fatal na BR-116 no Faxinal

Na madrugada do último domingo (26/11), por volta das 01h50min a equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra atendeu um grave acidente com vitima fatal na BR-116 no bairro Faxinal.

O motorista de um veículo Monza, placas de Mafra, acabou colidindo na traseira de um caminhão MB 1113 de Lages, onde com a força do impacto o teto do veiculo foi arrancado.

Quando os bombeiros e a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) chegaram, não encontraram o motorista do veículo GM/Monza. Já o motorista do caminhão de 31 anos, saiu ileso deste acidente.

Já o carona de 30 anos que estava no banco dianteiro, apresentava lesões na face e ausência total dos sinais vitais, não suportando a gravidade dos ferimentos e veio a óbito no local.

No banco traseiro do GM/Monza, que ficou totalmente destruído, com a força do impacto na traseira do caminhão MB 1113, estava um masculino de 24 anos, inconsciente, suspeita de TCE e sinais vitais estáveis e após o atendimento pré-hospitalar, o mesmo foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo, para atendimento médico.