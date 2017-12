Grave acidente na Serrinha da Roseira faz vitima fatal

Compartilhar no Facebook

Na noite desta segunda-feira a equipe do Corpo de Bombeiros de Rio Negro, foi acionada para atender um acidente de transito, envolvendo um caminhão e um veículo VW/Gol, na BR-116 no km 199 da rodovia, mas conhecido como Serrinha na localidade da Roseira.

Este grave acidente conforme a equipe dos bombeiros aconteceu por volta das 18h30min, onde o motorista do Gol perdeu o controle de direção e veio a colidir frontalmente com o caminhão, ficando totalmente destruído.

Com a força do impacto o caminhão veio a tombar na pista de rolamento, mas o trânsito fluiu normalmente, mas com cautela em meia pista.

O motorista do VW/Gol, placas MCY-1234 de Rio Negro, Wagner Luis Machado de 34 anos, ficou preso nas ferragens e quando da chegada dos bombeiros, já estava em óbito.

O passageiro do veículo VW/Gol, Marcos Rogério Veiga de 47 anos foi encaminhado do Hospital São Vicente de Paulo de Mafra, pela equipe do Corpo de Bombeiros.

O motorista do caminhão, placas MML-9658 de Rio do Sul, Fernando Flores Paes de 38 anos de idade, também foi encaminhado pela equipe dos Bombeiros ao hospital de Mafra, para observação médica.