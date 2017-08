Grave acidente no “trevo da Nortefios” deixa uma pessoa morta

Um grave acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira (25), por volta das 10h, deixa uma pessoa morta na BR 116, próximo ao “trevo da Nortefios”, em Rio Negro.

Segundo informações, uma ultrapassagem do motorista do carro Fiat Uno com placas de Rio Negro, identificado como Cristian Luis Martins, de 41 anos, teria ocasionado a colisão frontal com uma carreta. O motorista do carro morreu na hora. Já o motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

O trecho já é bastante conhecido pelos graves acidentes ocorridos. Há tempos a população pede medidas de segurança para reduzir a velocidade dos veículos no trecho.

Foto: Divulgação/Facebook/Riomafra Notícias