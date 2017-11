Homem ameaça de morte uma mulher com uma cortadeira

Compartilhar no Facebook

Por volta das 14h20min desta segunda-feira, um casal (marido e esposa) compareceu ao 2º Pelotão da Policia Militar de Rio Negro, para denunciar um elemento.

O casal relatou aos policiais que este elemento havia proferido ameaças de morte, onde o mesmo tentou agredi-la com uma cortadeira a esposa do denunciante e que iria cortar as suas mãos.

As ameaças se deram devido à esposa do denunciante ter dado um tapa no rosto deste elemento. O autor das ameaças também quebrou algumas janelas da casa e os contadores da luz onde mora o casal denunciante.

As vitimas quiseram exercer seus direitos de representar contra o autor das ameaças. Uma equipe da PM se deslocou até a Rua Pedro Tuchek nos Sitio dos Rauen na residencia do autor das ameaças e o deteu e o encaminhou até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para as providencias cabíveis.