Por volta das 16h40min da última sexta-feira a Policia Militar de Mafra, foi acionada para comparecer a Rua José Boiteux na Vila Ivete, para atender uma ocorrência de assalto a mão armada.

No local em contato com a funcionária do estabelecimento comercial a mesma relatou que um homem, portando um revolver, adentrou ao escritório e deu voz de assalto, roubando certa quantia em dinheiro e se evadiu em seguida.

A equipe da PM realizou rondas, mas nenhum suspeito foi localizado.