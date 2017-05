Homem atirou uma bomba caseira numa residência na Vila das Flores

Compartilhar no Facebook

Na madrugada da última sexta-feira, a Policia Militar de Mafra foi acionada para comparecer na Rua das Hortênsias na Vila das Flores, para averiguar um atentado contra uma residência.

No local em contato com o proprietário, o mesmo relatou que não sabendo o motivo, um homem não ainda não identificado, atirou contra a residência, uma bomba caseira do tipo “Coquetel Molotov”.

A bomba resultou em danos na vidraça de uma das janelas, bem como um principio de incêndio o qual foi de pequenas proporções, onde o proprietário conseguiu apagar.

A equipe da PM realizou rondas, mas nenhum suspeito foi encontrado.