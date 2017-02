Homem cultivava pé de maconha em casa em Rio Negrinho

Na tarde do último dia 30, a Polícia Militar, através das guarnições de rádio patrulha, prendeu em flagrante um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro Industrial Norte, em Rio Negrinho.

Após receber informações via mídia social “Fanpage” de que um indivíduo cultivava em sua residência vários pés de substância análoga a “maconha”, inclusive a postagem de fotos da planta em rede social “facebook”, foi repassado ao setor de Agência de Inteligência da Polícia Militar (P2) para realização do levantamento das informações.

Uma guarnição policial militar foi acionada via Agência de Inteligência para realizar a abordagem do jovem suspeito na Travessa Humberto Lindner, com ele foi encontrado uma pequena quantidade de entorpecente no bolso de sua bermuda, ao ser questionado a respeito das fotos com a droga o mesmo informou que os “pés de maconha” encontravam-se na residência de seus pais.

Em ato contínuo, os policiais militares foram até a residência e lograram êxito em encontrar 15 plantas de diversos tamanhos da droga conhecida vulgarmente por “maconha”, bem como no quarto do masculino havia várias sementes em uma caixa pequena.

Diante dos fatos o autor do cultivo do entorpecente foi preso em flagrante pela Polícia Militar e responderá criminalmente pelos atos cometidos.

O denunciante teve sua identidade preservada, sendo, que todas as informações recebidas na “Fanpage” da 3ª companhia de Polícia Militar em Rio Negrinho são apuradas pelo setor de Inteligência, sendo constatado o delito as providências legais são adotas.