Homem deu carona para casal e foi executado com três tiros na Roseira

No inicio da manhã desta segunda-feira (27/11), por volta das 06h55min à equipe do Corpo de Bombeiros de Rio Negro, foi acionado para dar atendimento a um elemento que estaria caído, com um ferimento na cabeça em via pública, na estrada principal da Roseira.

Com a chegada foi constatado o óbito deste elemento, com ferimentos na região do pescoço e queixo, causado por disparo de arma de fogo. Foi acionado a Policia Militar de Rio Negro que esteve no local e identificou a vitima como sendo Jocemar Olivio Tschoke de 55 anos de idade.

Ele portava documentos pessoais e de um veículo VW/Gol na cor preta, placas AUX-2956 de sua propriedade, mas que não estava no local do crime.

POLICIA CIVIL ELUCIDA O CRIME – Em menos de 15 horas depois de acontecido o crime a Policia Civil de Rio Negro, conseguiu elucidar o fato, onde o vendedor de produtos de limpezas, Josemar Olivio Tschoke, foi assassinado com três tiros (queixo, tórax e pescoço).

Com o apoio da Policia Militar de Rio Negro a Policia Civil, conseguiu prender em flagrante o casal de 25 anos de idade em sua residencia no bairro Alto, onde já tem passagem pela policia por roubo e furto.

COMO ACONTECEU O CRIME – A vitima estava numa lanchonete em Rio Negro, na noite deste domingo, juntamente com alguns amigos. Tudo começou quando a vitima começou a conversar com uma mulher, que também freqüentava o estabelecimento comercial.

Conversa vai e conversa vem à mulher acabou pedindo uma carona para Josemar, até a cidade de Campo Largo, aonde ela dizia morar. Nesse momento apareceu outro elemento e os três saíram no veículo VW/Gol verde ano 2012, placas AUX-2956 de Rio Negro, com destino a cidade paranaense de Campo Largo.

Já planejados, quando perto do cemitério da Roseira, o casal mandou Josemar descer do veículo e a queima roupa o rapaz de 25 anos de idade, realizou três disparos de arma de fogo calibre 38.

A mulher confessou que Josemar, ainda estava vivo, mesmo levando três tiros e os abandonaram para morrer e seguiram em direção a casa do casal no bairro Alto.

O casal tinha em mente em fugir da cidade, mas descuidaram e deixaram o veículo VW/Gol na via pública e os vizinhos reconheceram o automóvel como sendo da vitima. O casal então foi reconhecido devido às testemunhas na lanchonete. Confessaram o crime e foram presos em flagrante em sua residência no bairro Alto.

Eles estão presos na Delegacia de Rio Negro a disposição da justiça.