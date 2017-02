Homem é morto com um tiro na cabeça no bairro Bom Jesus

Compartilhar no Facebook

A Polícia Civil de Rio Negro está trabalhando para desvendar a morte de Júlio Ferreira de 30 anos, popularmente conhecido por “Lilo”, morador no bairro Alto, não se sabe o motivo, recebeu um tiro a em sua cabeça.

A vitima se encontrava na Lanchonete Lanches Kassandra “Sarita” nas imediações do Clube Fuchs, por volta das 05 horas da madrugada do último sábado (11/02).

A Polícia Militar de Rio Negro foi acionada via Central de Comunicações, quando chegou ao local deparou com o elemento ao chão. A equipe do Corpo de Bombeiros prestava os primeiros socorros a vitima, que apresentava um ferimento na cabeça e foi encaminhado ao Hospital Bom Jesus.

Em contato com proprietário, o mesmo relatou aos policiais, que fechou o local por volta da 01 hora e continuou no seu interior com alguns conhecidos, onde da mesma forma, várias pessoas permaneceram na parte externa da lanchonete.

Ele comentou que por volta das 05 horas, ouviu um estampido semelhante a um tiro, no lado de fora da lanchonete e ao sair visualizou o elemento caído no chão. Mas não soube dar maiores informações sobre o autor do tiro, bem como não soube informar o nome da vitima baleada.

As demais pessoas que frequentavam a lanchonete, também não souberam informar o autor do disparo e nem sabiam a identidade da vitima.

A equipe da PM se deslocou até ao hospital Bom Jesus, na tentativa de identificar a vitima, mas chegando ao local o mesmo não resistiu ao ferimento de bala em sua cabeça e já teria vindo a óbito. A vitima estava apenas com um cartão do Banco Bradesco o qual foi entregue na Delegacia da Policia Civil de Rio Negro.

O corpo de Júlio Ferreira foi encaminhado ao IML de Curitiba e foi enterrado no domingo de manhã e agora a Policia Civil de Rio Negro, busca prender o autor do disparo e desvendar o motivo deste crime cruel, que chocou seu vasto circulo de amizade.