Homem embriagado investe contra policiais armado com faca

Após uma denuncia que um homem atirava pedras contra uma indústria no local, uma equipe da Policia Militar de Mafra, por volta das 11h30min da última quarta-feira, se deslocaram a Rua Capitão João Braz, Vila Ivete.

No local durante a abordagem o referido homem, que apresentava sinais de embriaguez, reagiu violentamente e investiu contra os policias se utilizando de uma faca.

Para a integridade física e segurança, os policias efetuaram disparos de arma com munição não letal para a contenção do mesmo, que foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis.