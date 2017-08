Homem embriagado perturba pessoas e funcionários do terminal rodoviário

Compartilhar no Facebook

Na noite da última sexta-feira (11/08), por volta das 21h50min a Polícia Militar de Mafra deslocou até à Avenida Coronel José Severiano Maia, onde um homem de 50 anos de idade, visivelmente embriagado estava perturbando as pessoas e funcionários no Terminal Rodoviário de Passageiros.

Os policias militares efetuaram a abordagem do elemento o qual se comprometeu em cessar a perturbação e sair do local.

Mas no inicio da madrugada do sábado (12/08), por volta das 00h10min a Policia Militar retornou ao local, pois o referido homem novamente estava perturbando o sossego das pessoas que ali se encontravam. Foi lavrado um termo Circunstanciado (TC) em seu desfavor por perturbação do trabalho/sossego alheios.