Homem foi acordado com chutes de ladrões que invadiram sua residência

A Policia Militar de Rio Negro foi informada, por volta das 05h15min, desta terça-feira (13/06), por um morador da Rua Getúlio Vargas no centro que foi alvo de assalto.

No local em contato com a vitima o mesmo relatou que por volta das 04h35min foi acordado com chutes, por dois elementos com bala clava, ambos vestindo calça jeans, um deles com jaqueta preta e outro com jaqueta clara.

A vitima notou através dos olhos e da boca que eram de pele clara, um armado com revolver calibre 38 e outro com revolver calibre 22, comentou conhecer de arma, pois já fez curso de segurança.

Pelo lado de fora da residência havia um terceiro elemento, dando auxilio. Os dois elementos ficaram no interior da residência por cerca, de 25 minutos. Eles discutiam entre si o que cada um iria levar e que ficaria melhor na casa deles.

Eles começaram a puxar objetos para fora da residência, onde notou que estava estacionado na frente uma S10 na cor preta de carroceria simples e modelo antigo. Foram roubados da residência, uma panela de pressão, um fogão quatro bocas de bancada, uma pia de lavar louça com balcão, um colchão solteiro, um celular simples Blue, uma cômoda do quarto com algumas roupas usadas, R$ 50,00 reais que se encontrava numa gaveta próximo a cama, duas blusas pretas novas, documentos pessoais (RG e CNH).

Quando saíram fizeram ameaças para que não ligasse para a policia e cerca de 10 minutos jogaram as chaves na calçada. Mas a vitima possuía outras no interior da residência e de imediato repassou as características do veículo para a rede (Campo do Tenente, Mafra, etc), possíveis rotas de fuga.

A Policia Militar foi informada que o veículo saiu em direção ao bairro Estação Nova, onde a equipe realizou buscas e pediu informações em várias localidades, mas ninguém havia visto a S10 passar.