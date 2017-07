A Polícia Militar de Mafra na tarde do último domingo, por volta das 16h45min, deslocou-se até a estrada geral da localidade do São Lourenço, para prestar policiamento preventivo num evento.

No local foi efetuada abordagem a um homem de 35 anos de idade, que estava em atitude suspeita e realmente foi comprovado. Durante revista pessoal os policiais localizaram de posse do mesmo, um revolver calibre 38 da marca Taurus, com 16 munições do mesmo calibre intactas e oito munições deflagradas.

O referido homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e posse de munição e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Mafra para os providências cabíveis.