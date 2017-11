Homem se enforcou num galho árvore no bairro Estação Nova

Compartilhar no Facebook

Mais um caso de enforcamento em menos de um mês, aconteceu em nossas cidades.

A última vitima foi na cidade de Rio Negro, aonde o senhor Antônio Reinoldo de Mello Neumann, tirou a própria vida se enforcando em uma árvore nos fundos de sua residência na Rua Governador Moyses Lupion no bairro Estação Nova.

Essa ocorrência aconteceu na última quinta-feira à tarde, onde segundo o marido da sobrinha da vitima, todos estavam no interior da residência conversando, onde em determinado momento o senhor Antônio se retirou e foi para fora.

Com sua demora o marido da sobrinha da vitima foi procurá-lo e para sua surpresa o encontrou enforcado numa árvore nos fundos da residência. Com o intuito de salvar a vitima, ele cortou a corda com uma faca, porém não havia mais nada a fazer, o mesmo já tinha entrado em óbito.