Imprudência no volante faz mais uma vitima fatal no trânsito

O violento trânsito brasileiro fez mais uma vitima fatal por imprudência no volante, aonde na madrugada desta quinta-feira (22/12) a Policia Rodoviária Federal de Mafra, atendeu um grave acidente, vitimando o motorista do veículo gol que bateu de frente num caminhão, aonde com a violência do impacto chegou a tombar.

Este grave acidente que fez mais uma vitima no transito, aconteceu por volta das 03h30min na BR-280 km 156 em Mafra, envolvendo o veículo VW/Gol, placas MJA-3131 de Rio Negrinho e o caminhão Mercedes Bens 1938, placas MAK de Caçador.

O motorista A.R.S. era o único ocupante do veículo VW/Gol, que ficou totalmente destruído e morreu na hora.

Segundo levantamentos o mesmo invadiu a pista contrária batendo de frente com o caminhão Mercedes Bens, onde o motorista nada pode fazer e felizmente nada sofreu.