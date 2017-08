Incêndio a residência no bairro Imbuial

Por volta das 21 horas do último sábado, através de solicitação do COBOM, as Guarnições do ABTR-100, AT-15 E ASU-377 do Corpo de Bombeiros de Mafra, se deslocaram até a Rua Etelvina Terezinha Pinto no bairro Imbuial, para atendimento a um incêndio numa residência.

No local foi constatado a veracidade dos fatos, se tratando um incêndio numa meia água ao lado de uma residência de aproximadamente 18 metros, sendo atingido uma área de 06 metros, sendo controlado por moradores da região.

Os bombeiros armaram uma linha de 1 ½ e feito a extinção das chamas e o rescaldo.