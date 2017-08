Um imóvel comercial, localizado na rua Riachuelo, número 84, fundos da agência dos Correios de Rio Negro, foi atingido por um incêndio na noite desta quinta-feira (10).

As guarnições do Corpo de Bombeiros foram acionadas e se deslocaram para o local por volta das 23h.

Ainda não foram apuradas as causas do incêndio. Apesar do letreiro antigo, nada funcionava no imóvel, que estava desocupado.

Vídeo: Colaboração/Divulgação internauta