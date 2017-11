Incêndio destrói residência em Campina Konkel

Compartilhar no Facebook

Na manhã desta segunda-feira (30/10) o Corpo de Bombeiros de Mafra foi acionado para atender um incêndio numa residencia na localidade de Campina Konkel.

No local foi constatado o fato, onde a equipe dos bombeiros quando chegaram a residencia de aproximadamente 130 metros quadrados construída em alvenaria, já havia sido consumida pelas chamas.

Na residencia moravam cinco pessoas, mas no momento do incêndio, não se encontravam no interior da mesma.

A equipe dos bombeiros após o combate das extinções das chamas e deixando o local em segurança, voltaram ao PBM.