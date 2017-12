Incêndio em silo de serragem de ramo moveleiro

No inicio da madrugada desta terça-feira (19/12), por volta das 00h15min o Corpo de Bombeiros de Mafra, foram acionados para atender um principio de incêndio em silo de serragem em indústria do ramo moveleiro, na Rua Pedro Liebel no bairro Campo da Lança.

O principio de incêndio foi extinto com auxilio de mangotinho e aproximadamente 500 litros de água.

O incêndio segundo relato do proprietário, funcionários da empresa haviam realizados soldas em equipamentos com o exaustor em funcionamento, sendo a provável causa do principio do incêndio.