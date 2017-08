Invade residência de ex-mulher e leva uma ripada na cabeça

Compartilhar no Facebook

Na noite do último sábado, por volta das 22h20min, a Policia Militar de Rio Negro foi acionada para verificar uma ocorrência de violência doméstica na Rua Oito de Dezembro no bairro Campo do Gado.

No local em contato com a solicitante a mesma relatou aos policiais que seu ex-marido, havia invadido a residência, pulando a janela e se escondeu num dos cômodos da casa.

A mulher ao notar a presença de seu ex-marido, correu para a varanda, momento que o invasor lhe pediu a chave da residência a qual foi negado. O ex-marido lhe agarrou pelos braços e começou a empurrar.

A mulher para se soltar do agressor, conseguiu pegar uma ripa e desferiu um golpe contra a cabeça, vindo a causar um corte. O seu sobrinho viu o invasor dentro da residência.

O agressor foi identificado e encaminhado ao Hospital Bom Jesus de Rio Negro, devido o ferimento na cabeça do golpe de ripa recebido da ex-mulher.

A mulher quis representar contra o seu ex-marido e todos foram encaminhados até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis.