Jornalista Cyro Goya não resistiu aos ferimentos de golpes de faca e veio a falecer

O jornalista Cyro Vilsomar Goya, de 52 anos de idade, ex-repórter policial e atualmente administrava uma página de notícias na internet e que trabalhou anos no Colégio Barão de Antonina e Prefeitura Municipal de Rio Negro, não resistiu aos ferimentos golpes de faca e veio a falecer na tarde desta segunda-feira, por volta das 17h30min no Hospital São Vicente de Paulo.

Cyro Goya estava internado na UTI do Hospital São Vicente de Paulo, desde o dia 11 de julho, quando sua residência, localizado na Rua Vereador Hercílio Ribas, no bairro Restinga foi alvo de assalto.

Segundo informações os criminosos aplicaram 21 golpes de faca em Cyro Goya, que foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo e devido as gravidades com risco de morte foi transferido para a UTI em estado grave.

Os criminosos levaram seu veículo VW/Golf, uma motocicleta Honda NXR 150, uma motoneta Honda Biz 125 e alguns aparelhos eletrônicos. A policia militar foi acionada e recuperou a motocicleta Honda NXR, abandonada a poucas quadras do local do crime e o veículo Golf, abandonado na localidade de Barracas, interior do município de Mafra.

A Policia Civil continua investigando o caso, com várias linhas de trabalho, conforme o delegado Wanderson Alves Joana, inclusive com nomes de suspeitos, podendo ser tentativa de latrocínio ou não.