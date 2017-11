Jovem foi agredido por 05 elementos num clube no Jardim do Moinho

Neste sábado (04/11) por volta das 4 horas da madrugada, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Fiscal Armando Fernandes, Jardim do Moinho, onde um homem de 22 anos de idade relatou que estava num clube no centro da cidade com sua esposa onde houve uma confusão e cinco homens lhe agrediram fisicamente, restando uma lesão no seu braço.

Relatou que foram seguidos pelos referidos elementos até a sua residência, a qual foi apedrejada, tendo quebrado alguns vidros das janelas. Foram realizadas rondas, porém nenhum suspeito foi localizado.