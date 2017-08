Jovem perde a vida em acidente de trânsito no bairro Vila Nova

Na tarde desta quarta-feira (09), por volta das 17h50, um grave acidente na Rua Gustavo Adolfo Friedrich, no bairro Vila Nova em Mafra, tirou a vida do jovem Everton Lourenço, de 18 anos de idade.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Mafra, que atendeu a ocorrência, foi constatada uma colisão entre um caminhão Mercedes Bens, com placa de Mafra, o qual era conduzido por um homem de 55 anos de idade, que encontrava-se fora do veículo sem ferimentos. O segundo veículo envolvido no acidente foi uma motocicleta Yamaha com placa de Mafra, conduzido pelo jovem Everton que estava deitado no meio da via em decúbito ventral, sem o capacete, amparado pelos populares, consciente, orientado e com sinais vitais normais, apresentando um ferimento com edema na cabeça (região frontal), com suspeita de Traumatismo Crânio Encefálico (TCE), ferimento no tórax e escoriações nos membros superiores (mãos).

Após atendimento pré-hospitalar, o motociclista foi conduzido ao Hospital São Vicente de Paulo para avaliação médica, mas acabou não resistindo aos ferimentos e infelizmente faleceu.