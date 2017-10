Kombi pega fogo no interior de Mafra

Compartilhar no Facebook

Um veículo VW/Kombi, placas de Rio Negrinho, se deslocava pela estrada geral da localidade da Vila Pscheidt, no interior do município de Mafra, quando entrou em pane e acabou pegando fogo, ficando totalmente destruída pelas chamas.

A equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra com a viatura do Auto Bomba Tanque 100, foi acionada e se deslocou até ao local na rodovia da BR-280, mas quando da chegada o veículo estava totalmente tomado pelas chamas.

A equipe de imediatamente armou um estabelecimento com linha direta e foi utilizada aproximadamente 500 litros de água para a extinção das chamas.

O motorista da VW/Kombi de 40 anos, já se encontrava fora do veículo e felizmente nada sofreu.