Ladrões invadem residência e obrigam proprietário a dar carona

Na noite do último domingo, por volta das 20h50, a Polícia Militar de Rio Negro foi acionada para comparecer na Rua Carlos Weill no bairro Bom Jesus, onde o proprietário da residência foi alvo de assalto a mão armada.

No local, em contato com o proprietário, o mesmo relatou a equipe da PM que estava saindo de sua residência com seu veículo, quando foi abordado por dois elementos, sendo que um deles estava armado.

Entraram em sua residência e procuraram objetos de valor e acabaram roubando algumas bijuterias e R$ 1.200,00 reais em espécie. Quando foram embora, obrigaram o proprietário a levá-los até as proximidades da ponte do Rio Passa Três, em direção ao Sitio dos Hirt.

A equipe da PM de Rio Negro efetuou patrulhamento pelo bairro Passa Três e também na localidade dos Sitio dos Hirt, mas os assaltantes não foram localizados.