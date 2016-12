Lanchonete Qualitá foi assaltada em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

As ondas de assalto em Rio Negro continuam assustando empresários e comerciantes, onde desta vez a Lanchonete Qualitá, localizada na Rua XV de Novembro, no centro da cidade, foi alvo de assalto.

No local em contato com o proprietário o mesmo relatou a equipe da PM, que chegou um elemento em sua lanchonete, trajava calça de cor clara, moletom e um capacete na cor preta e deu voz de assalto, apresentando uma arma de fogo e o ameaçou exigindo o dinheiro do caixa.

O assaltante após subtrair a quantia aproximada de R$ 300,00, evadiu sentido a esquina com a Rua Bom Jesus, onde teria uma motocicleta dando cobertura para a fuga, depois fugiram em direção sentido a Vila Paraíso.

A equipe da PM realizou patrulhamento atrás dos suspeitos, mas não conseguiram encontra-los e a vítima foi orientada quanto os procedimentos cabíveis.