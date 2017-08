Levou uma facada na cabeça

Compartilhar no Facebook

Por volta das 20 horas da última sexta-feira a Policia Militar de Rio Negro, foi acionada pela equipe do Corpo de Bombeiros, para dar apoio a uma ocorrência na Rua Valfrido Guerber no bairro Vila São Judas Tadeu, onde um elemento foi esfaqueado.

No local a equipe da PM identificou a vitima, um elemento de 39 anos de idade o qual apresentava lesão de golpe de faca na cabeça.

Em contato com a vitima o mesmo relatou, que o possível autor do golpe de faca, seria uma morado da Vila São Judas Tadeu. A vitima foi encaminhada ao hospital Bom Jesus de Rio Negro e a PM realizou buscas, mas não obteve êxito em localizar o autor do golpe de faca.